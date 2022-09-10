İhlas Haber Ajansı

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Kadınlar Van Gölü için yürüyor

Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından düzenlenen "Van Gölü İçin Kadınlar Yürüyor" etkinliğinin ikinci etabı, Gevaş ilçesinde başladı.

Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından düzenlenen "Van Gölü İçin Kadınlar Yürüyor" etkinliğinin ikinci etabı, Gevaş ilçesinde başladı.


Erkeklerin de destek verdiği etkinlikte kadınlar Van Gölü'ne dikkat çekmek için Bitlis'in Tatvan ilçesine doğru yürüyüşe geçti. Kapalı bir havza olan Van Gölü'nün kirliliğinin önlenmesi, buna dikkat çekilmesi, sahiplenilmesi, halkta bir bilinç oluşturulması amacıyla 8 Mayıs günü başlatılan yürüyüşün, 15 parkur şeklinde 430 kilometreyi bulan bir yolculuğun sonunda tamamlanması hedefleniyor.

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