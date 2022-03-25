Kadınlardan pastacılık kursuna yoğun ilgi

Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (VANMEK) 18 farklı branşta 98 kurs ile Vanlılara hizmet vermeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Kadın Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından açılan pastacılık kursu da kadınlar tarafından büyük ilgi görüyor. Hafta içi her gün belirli saatlerde eğitim alan kursiyerler, pasta ve çeşitlerinin yapımını uzman eğitmenler tarafından uygulamalı olarak öğrenerek meslek ediniyor. Yaklaşık 3 ay boyunca sürecek olan kurs eğitimi sonunda kursiyerler, İl Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ustalık belgesi almaya hak kazanıyor.

Kadın istihdamına katkı sağlamak adına bu kursları açtıklarını belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek, “Pastacılık kursu kadınlar tarafından büyük bir ilgi görüyor. Şimdi 30 kişiye yakın öğrencimiz var. Kursiyerlerimiz bu kursta sosyalleşiyorlar, meslek öğreniyorlar ve ev ekonomilerine de katkı sağlıyorlar. Öğrencilerimiz kurstan çok memnun. Bizde böyle bir şeye vesile olduğumuz için çok mutluyuz” dedi.

“İnternetten sipariş almaya başladım”

Pasta yapma becerisini kursta geliştirdiğini belirten kursiyer Makbule Subaşı, “Ben buraya gelirken pek fazla bir şey bilmiyordum. Kursa geldikten sonra pasta ve çeşitlerinin yapımını öğrendim. Şimdi birçok pasta çeşidi yapabiliyorum. Açmış olduğum sosyal medya hesaplarından da sipariş almaya başladım. Amacım kendimi pastacılık konusunda en üst seviyeye çıkartmak ve daha sonra yurt dışında bir iş yeri açmak istiyorum” dedi.

Açılan kurslardan çok memnun olduğunu söyleyen Gülşen Arslan ise “Buraya geldikten sonra pastacılık konusunda birçok yenilik öğrendim. Şimdi çok daha güzel ve lezzetli pastalar yapıyorum. Böyle bir imkânı bize sağlayan Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.