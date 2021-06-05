Kafes avcıları jandarmaya takıldı

Van'ın Muradiye ve Çatak ilçelerinde kafes avcılığı yapan 2 kişi, jandarmaya takıldı.

Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile Çatak İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kayaboğazı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrol faaliyetlerinde 2 ayrı araçta arama yaptı. Yapılan arama kaçak avlanmış 3 kınalı keklik ile kafeslere el konulurken, 2 şahıs hakkında tutanak düzenlenerek idari para cezası ve tazminat kararı alınacak. Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarından dolayı Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ile Kayaboğazı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine teşekkür ettiler.