Kafes avcılığı için Şanlıurfa'dan geldiler, jandarmaya takıldılar

Şanlıurfa'dan Van'ın Gürpınar ilçesinde kafes avcılığı için gelen 2 kişi, yakaladıkları 3 keklikle birlikte jandarma tarafından yakalandı.

Gürpınar ilçesine bağlı Kirkgecit Mahallesi kırsalında kafes avcılığı yapan 2 şahsın bilgisini alan Kırkgecit Jandarma Karakol Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti. Burada şahısların avladığı 3 Keklik, 3 kafes ve çok sayıda tuzaklama malzemesine el konulurken, şahıslar hakkında idari para cezası ve tazminat kararı alınacaktır. Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekipleri, arazide yapılan denetim esnasında gerekli güvenliği sağlayan, Kırkgecit Jandarma Karakol Komutanına ve personeline teşekkürler ettiler.