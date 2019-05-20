Kafes avcısı jandarmaya takıldı

Van'ın Gevaş ilçesinde kafes avcılığı yapan 1 kişi, yakaladığı 2 keklikle birlikte jandarma tarafından yakalandı.

Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Balaban Kontrol Noktasında yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında bir kamyonete arama yapıldı. Yapılan aramada kafes avcılığı yapan ve aracın bagaj kısmındaki kafeslerde 2 kınalı keklik ve tuzaklama malzemesi bulundurduğu tespit edildi. Keklik ve kafeslere el konulurken, şahsa idari para cezası ve tazminat kararı alınacak. Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, dikkatimi çalışmalarından dolayı Balaban Jandarma Karakol Komutanına ve personeline teşekkürler ettiler.