Kafes avcısına 7 bin 444 TL ceza

Van merkez Edremit ilçesinde kaçak keklik avlayan 1 kişiye toplam 7 bin 444 TL idari para cezası kesilirken, 8 Kınalı Keklik'e el konuldu.

Bir ihbarı değerlendiren Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma ekipleri, Van Jandarma Çevre Tim Komutanlığı ve Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçerek, yeterli sayıda güvenlik personeli ile ihbarın geldiği bölgeye gidildi. M.Ö., isimli şahıs tarafından alana salınan Keklikler ekipler tarafından yakalanarak kafeslere konuldu. Olayla ilgili M.Ö. adlı şahısa 5 bin 400 TL tazminat ve 2 bin 44 TL idari para cezası verilirken, 8 Keklik ile kafeslere el konuldu. Yetkililer, Van Jandarma Çevre Tim Komutanlığı ve Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışanlarına destekleri için çok teşekkür ettiler.