Kafes avcısına ceza

Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, 6 Kekli ile çok sayıda tuzaklama malzemesine ve kafeslere ele geçirildi.

Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Balaban Kontrol Noktasında yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında bir kamyonete arama yapıldı. Yapılan aramada kafes avcılığı yapan ve aracın bagaj kısmında ki kafeslerde 6 Kınalı Keklik ve tuzaklama malzemesi bulundurduğu tespit edildi. Keklikler ve kafeslerde el konulurken, kafes avcılığı yapan şahsa Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından tazminat ve idari para cezası verilecek.

Yetkililer, gayretli çalışmalarından dolayı GevaşYoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı çalışanlarına teşekkür etti.