Kahraman yürekler, engelsiz yürekleri unutmadı

Ziyarette engelli çocukların akademideki günlük vakitlerini geçirdikleri çalışma alanları, eğitim gördükleri derslikler ve yapmış oldukları el işleri hakkında eğitmenlerden bilgiler alarak öğrencilerin çalışmalarına iştirak eden Van İl Jandarma Komutanlığı heyeti, akademide eğitim gören ve birçok farklı alanda başarılı çalışmalara imza atan kursiyerlerle de sohbet etti. Jandarma personeli, günün sonunda il protokolünün de katılımı ile engelli çocuklar tarafından çeşitli koreografilerde hazırlanan tiyatro gösterimini izledi. Gösteri sonunda bu güzel etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen akademi müdürüne teşekkür çiçeği takdim edildi.

Ziyarette konuşan İl Jandarma Komutan Yardımcısı, “Dünyada olduğu gibi ülkemizde de engellilerin sorunları ve günlük yaşamda karşılaştıkları sıkıntıların çözümü noktasında farkındalık oluşturulmasına ve yılın belirli günlerinde değil her gününde gündemde tutulması, onların sosyal yaşamda çok daha aktif bir şekilde yer almalarının sağlanması, toplumsal bir görev olmasının yanı sıra insanı bir zorunluluktur. Engel diye bir şey yok aslında, asıl engel sevgisizliktir. Engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik eşine az rastlanır bir akademiye sahip olan Van ili çok şanslıdır. Engelli çocuklarımızın sosyal yaşamda daha fazla yer almaları konusunda öncü olan akademiye ve çalışanlarına da teşekkür ederim” dedi.

Akademiye yapılan ziyaretten dolayı memnun olan kursiyerler ise, “Jandarma personelini görmek bizi çok mutlu etti. Yılın bir günü değil her zaman yanımızda olan jandarma personeline ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandılar.