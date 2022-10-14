İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kahramanmaraşlı şehit memleketine uğurlandı

Van’ın Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert, memleketine uğurlandı.

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert, memleketine uğurlandı.


Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert'in için Jandarma Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Van Valisi Dr. Ozan Balcı ve protokolün katıldığı törende şehit Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert'in öz geçmişinin okunmasının ardından Türk bayrağına sarılı tabutu, Türk Kava Kuvvetlerine ait askeri uçağa konularak dualarla memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.