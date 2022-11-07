“Kale Park” açılış için gün sayıyor

Van'ın İpekyolu ilçesinin yüz ölçümü bakımından en büyük parkı olma özelliğini taşıyan Kale Park'ın açılışı için geri sayım başladı.

İpekyolu ilçesinde 90 bin metrekare alan üzerine inşa edilen park, birçok ilki de bünyesinde barındırıyor. Taş kafe restaurant, futbol, tenis kortu, basketbol ve paint ball sahası, okçuluk alanı, biyolojik gölet, bisiklet yolları, koşu ve yürüyüş yolu, hobbit evler, çocuk oyun alanları, süs havuzları, survivor parkuru, dinlenme ve yeşil alanların aldığı park, açılış için gün sayıyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, “Hemşehrilerimizin hoşça ve güvenli bir şekilde vakit geçirebilecekleri, çocukların dinlediği ve birçok alanda oynayabilecekleri, ailelerimizin de oturup dinlenebilecekleri nezih bir ortamda yeme içme ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir alan oluşturduk. İçerisinde yeşil alanlar, spor ve yürüyüş alanları, çocuk oyun grupları, kafeterya, WC, aydınlatma, peyzaj düzenlemeleri ve piknik için oturma alanları yer alan parkın çok kısa süre sonra tamamlanması için ekipler hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Yılsonunda açılması planlanan parkımızın hemşehrilerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.