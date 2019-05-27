Kalite, tatlıya rağbeti artırdı

Van'da tatlı sektöründeki kalitenin rağbeti arttırdığı belirtildi.

Yıllardır Van'da tatlı sektöründe hizmet veren Baklava Sarayı işletme sahibi Kemal Gündüz, baklava başta olmak üzere tatlılardaki kalitenin satışlara olumlu yansıdığını söyledi. Eskiye nazaran tatlı satışlarında artış yaşandığını dile getiren Gündüz, “Tatlı sektörü geçmiş bayramlara nazaran iyi bir sezon geçiriyor. Hem Ramazan ayı olması hem de özellikle tatlı sektöründeki kalite bu satışların artmasına neden oluyor. Halkımız kaliteli tatlı yediği sürece de bu satışlara olumlu yansıyacaktır” dedi.

Piyasada kaliteli olmayan tatlıların da satıldığını ifade eden Gündüz, “Kaliteli bir fıstıklı baklavanın kilosu 75 TL, cevizli bir baklavanın kilosu ise 50 TL'dir. Bu fiyatın altında eğer baklavalar satılıyorsa; hijyenik ve organik olmayan malzemelerin kullanıldığı anlaşılacaktır. Zaten vatandaşlarımız da artık bunu biliyor. Fiyatı ve kalitesi bir arada olmalı. Zaten kaliteli malı ucuza satamaz. Ucuz satılan malların kalitesi düşüktür. Vatandaşların da buna dikkat etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Bayram siparişlerini de almaya başladıklarını belirten Gündüz, son zamanlarda artan baklava salonlarına dikkat çekti. Van'ın nüfusunun artmasıyla birlikte birçok sektörde olduğu gibi tatlı sektöründe de artışların olduğunu ifade eden Gündüz, “Büyükşehir olmamızın, nüfusumuzun yanında yaşam standartlarımızın da artması baklava satışlarına da olumlu yansıyor. Eskiden sadece evlerde yapılan tatlıları yerdik. Herhangi bir yere misafirliğe gittiğimizde tatlı götürmezdik. Çünkü alışkanlık haline de gelmemişti. Şimdi ise vatandaşlar herhangi bir sebeple bir eve ziyarete gittiği zaman baklavayla gidiyor. Aldığı baklavanın da kalitelisini alıyor. Bunun yanında doğum günleri veya herhangi hayırlı bir günde yaş pasta yapmıyordu. Şimdi ise herkes doğum gününde yaş pasta yapar ve arkadaşları sevenleriyle birlikte bunu kutluyorlar. Bu da hem onlar açısından hem de biz esnaflar açısından iyi oluyor. Yani kalite beraberinde rağbeti, rağbette sektörlerde başka işletmelerin açılmasına neden oluyor” diye konuştu.

Baklava fiyatlarının kalitesine göre değiştiğini de sözlerine ekleyen Gündüz, “Piyasada 15 TL'ye satılan baklava da var, 75 TL'ye satılan baklava da var. Kalitesine göre değişirken, vatandaşlar da bütçesine göre tatlı seçimini yapıyor” dedi.