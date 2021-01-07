İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kalp krizi geçiren hastanın imdadına polis helikopteri yetişti

Van’ın Bahçesaray ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, İl Emniyet Müdürlüğüne ait sikorsky helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, İl Emniyet Müdürlüğüne ait sikorsky helikopterle hastaneye ulaştırıldı.


Dün akşam saatlerinde Bahçesaray ilçesinde kalp krizi geçiren 61 yaşındaki K.G.'nin kara yolu vasıtasıyla il merkezine sevkinin mümkün olmadığı ve ivedilikle il merkezine sevk edilmesi gerektiği bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğüne ait sikorsky helikopter havalandı. Hasta K.G. ve refakatçisi, Bahçesaray ilçesinden alınarak Van il merkezinde tedavisinin başlatılması için 112 ekiplerine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.