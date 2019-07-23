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Kamyonet kasasında 52 kaçak göçmen yakalandı

Van’ın Gürpınar ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir kamyonetin kasasında 52 kaçak göçmen yakalandı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir kamyonetin kasasında 52 kaçak göçmen yakalandı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince Hakkâri-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 65 plakalı bir kamyonetin durdurulduğu belirtildi. Kamyonette yapılan aramada 50 Afganistan ve 2 Senegal uyruklu olmak üzere toplam 52 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan S.G. isimli şüpheli yakalandı.


Gözaltına alınan S.G. isimli şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, kaçak göçmenler ise gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



En küçük göçmene polis şefkati


Kasası açılan kamyonetin kasasında ayakta bekleyen göçmenler arasında kucağında bebekle bekleyen şahsın yardımına polis yetişti. Göçmenin kucağındaki bebeği alan polis, şahsın kamyonetten rahat bir şekilde inmesine yardımcı oldu.

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