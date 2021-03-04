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Kamyonet takla attı, 1 yaralı

Van’da kamyonetin kontrolden çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.

Van'da kamyonetin kontrolden çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, Van- Muradiye karayolu üzerindeki Canik Rampası mevkiinde meydana geldi. Hüseyin K. idaresindeki 65 KB 215 plakalı kamyonet, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan ve araçta sıkışan sürücü, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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