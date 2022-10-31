İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kamyonet takla attı: 2 yaralı

Van’ın Çaldıran ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, dün akşam saatlerinde Çaldıran-Doğubayazıt karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonetin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.