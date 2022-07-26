İhlas Haber Ajansı

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Kamyonet takla attı: 3 yaralı

Van’ın Gürpınar ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Kuşadağı bölgesi civarında meydana geldi. Faysal Temel'e ait 46 F 6971 plakalı kamyonet, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan 3 kişi, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahalesiyle sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi.

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