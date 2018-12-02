Kamyonet takla attı: 5 yaralı

Van’ın Başkale ilçesinde kamyonetin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.
Van'ın Başkale ilçesinde kamyonetin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Bebleşin Jandarma Karakol Komutanlığı yakınlarında meydana geldi. Hakkari'den Van istikametine gitmekte olan Ahmet D. yönetimindeki 13 AV 389 plakalı kamyonet, hatalı sollama nedeniyle yoldan çıkarak takla attı. Kamyonette bulunan sürücüyle birlikte 5 kişi yaralanarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.