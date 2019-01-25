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Kamyonetin kasasının çevresine zulalanmış sigara, polisin dikkatinden kaçmadı

Van’da polis ekiplerince durdurulan bir kamyonetin kasasının çevresine zulalanmış 7 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince durdurulan bir kamyonetin kasasının çevresine zulalanmış 7 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyon durduruldu. Kamyonette yapılan aramada, kapalı kasa çevresine zulalanmış 7 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Öte yandan, Özalp karayolu üzerinde durdurulan bir minibüsün şase boşluklarına zulalanmış 125 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Olayla ilgili M.H.D. ve İ.S. isimli 2 şahıs hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek” suçundan işlem yapıldı.

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