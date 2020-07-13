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Kamyonetler çarpıştı: 3 yaralı

Van’ın Erciş ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Van'ın Erciş ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, Erciş-Patnos karayolu üzerinde meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki kamyonet, bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erciş Grup Amirliği ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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