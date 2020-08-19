Kandahar sulama kanalı çiftçilerin hizmetine sunuldu

Van Büyükşehir Belediyesi, Muradiye'nin Kandahar Mahallesi'nde 4,5 kilometrelik beton sulama kanalını tamamlayarak çiftçilerin hizmetine sundu.

Van'da tarım ve hayvancılığın gelişmesine yönelik projeleri tek tek hayata geçiren Van Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınına rağmen tarımda üretim atağı yaparak, 13 ilçede bulunan binlerce çiftçiye destek sağladı. Bu kapsamda Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca Kandahar Mahallesi'ne yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Bendimahi Çayı'ndan alınan su, beton kanallar sayesinde mahalle arazisine taşındı. Nisan ayı sonlarında başlayan çalışmada kanal, yol ve sel geçişleri tamamlanırken, yapılan kanal sayesinde yaklaşık 150 hektar tarım arazisi suya kavuştu.

Beton sulama kanalı ile arazilerinin yeniden yeşerip tarıma açıldığını belirten Kandahar Mahallesi Muhtarı Mehmet Emin Bayacar, “Eskiden sulama kanalımız topraktı ve büyük bir su kaybımız oluyordu. Şu anda kanala bıraktığımız suyun beş mislini bırakmamıza rağmen su, merkeze gelene kadar bitiyordu. Bu nedenle sudan faydalanamayıp tarım yapamıyorduk. Tarlalarımız, bahçelerimiz, ağaçlarımız kuruyordu. Biz mahalle halkı olarak toplanıp Valimiz ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez'in yanına gittik. Sağ olsun Valimiz bizim bu talebimizi dinleyip, bize kanal yapacaklarını söyledi. Başlangıç noktası Bendimahi Çayı olan 4 bin 500 metrelik beton kanalımız yapılıp faaliyete girdi. Şimdi bizler bu arazilerde sebze, meyve, yonca, buğday gibi birçok ürünü yetiştirip, hayvanlarımızı da rahatlıkla sulayabiliyoruz. Ben bu anlamda çiftçilere destek olan Valimize mahallem adına çok teşekkür ediyorum. Bizlere çok büyük bir hizmet sundular” dedi.