Kandaşoğlu sergi açılışını gerçekleştirdi

Van'ın önemli kanaat önderlerinden İşinsanı Zahir Kandaşoğlu, resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

İş İnsanı Zahir Kandaşoğlu, Nedim Üçer ve Nurgül Karabulut tarafından düzenlenen resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Van Şişli Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen sergide konuşan Kandaşoğlu, “Resimlerin her biri birbirinden daha güzel. Van'da gençlerin sanatla ilgilenmesi bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu genç arkadaşlarımız da Van ile ilgili çok güzel resimler yapmışlar. Bizler de destek amaçlı yanlarında yer aldık. İnşallah ilimizde sanatla bilimle ilgilenen gençler daha da artacak ve bizler de her zaman gençlerimizin yanında yer alacağız. Bu anlamda serginin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi mezunu olan Nedim Üçer ve Nurgül Karabulut ise Van'da ilk defa özgün baskı resim sergisinin gerçekleştirildiğini ifade ederek, daha önce ilde bu tarz bir serginin yapılmadığını söylediler. Bir gün boyunca açık olan sergide 25 çalışmanın sergilendiğini ifade eden Üçer ve Karabulut, “Van'da daha önce hiç kişisel özgün baskı resim sergisi düzenlenmemişti. Batıda bu tarz sergiler var ama doğuda genelde yok. Bu nedenle bizlerde Vanlı olarak bu tarz sanatları burada yaygınlaştırmak istedik. İlk adımı biz attık, umarım bizden sonra başkaları da yapar” dediler.

Van'da yaklaşık 11 tane sergi açmayı düşündüklerini dile getiren Üçer ve Karabulut, “Bizler Van'da sanatımızı icra etmeye devam edeceğiz. Bu anlamda ikinci sergimizi 31 Mayıs'ta Park AVM'de açacağız. Bayramdan sonra bir sergi açılışımız daha olacak ve yıl içerisinde 11-12 sergi açmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandılar.

Daha önce batıda açtıkları sergiyi ilk defa Van'da açmanın heyecanını yaşadığını dile getiren Üçer ve Karabulut “ilk defa çalışmalarımızı ailelerimiz ve arkadaşlarımız görecek. Bunun için çok heyecanlı ve çok mutluyuz” diye konuştular.