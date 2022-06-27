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"Kanispi, Ceviz, Bal, Alabalık ve Rafting Festivali" konserle sona erdi

Van’ın Çatak ilçesinde bu yıl 11.

Van'ın Çatak ilçesinde bu yıl 11.'si düzenlenen "Kanispi, Ceviz, Bal, Alabalık ve Rafting Festivali", düzenlenen konserle sona erdi.


Çatak Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen festival etkinliklerinde sanatçı Dodan Özer, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde hayranlarıyla buluşup sevilen şarkılarını seslendirdi. Dodan Özer'in konserine il merkezi ve çevre ilçelerden gelen coşkulu kalabalık şarkılarına eşlik etti.


Müzikseverlerin eğlenceli anlar yaşadığı konser, renkli görüntülerle son buldu.


Konsere Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

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