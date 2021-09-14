Kanispi Şelale'sinde restorasyon çalışmaları başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararnameyle kesin korunacak alan ilan edilen Van'ın Çatak ilçesinde bulunan Kanispi Şelalesinde restorasyon çalışmaları başladı. Çatak ilçesinin tanıtımında önemli bir yere sahip olan Kanisipi Şelalesi, Van merkezine 75, Çatak ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Bahar aylarında karların erimesiyle 100 metre yükseklikteki kayalıklardan çıkarak aşağıya doğru beyaz köpükler oluşturarak inen, akarken oluşturduğu süt beyazı renginden dolayı da beyaz şelale anlamına gelen Kanispi Şelalesi; kaplandığı alanda ve çevresinde tamamiyle yenileme yapılarak sit alanına uygun hale getirilecek. Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, beraberindeki Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın ve Fen İşleri Müdürü Erdoğan Babur ile birlikte başlatılan restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Restorasyon çalışmaları ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, “Her alanda ilçemizi geliştirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Doğa harikası Kanisipi Şelalesi'nin korunup gelecek nesillere aktarılması için Çatak Belediyesi olarak restore çalışmalarına başladık. Burayı aslına uygun olarak, doğal yapısını bozmayacak şekilde yapısına uygun olarak düzenleyeceğiz. Ağırlıklı olarak taş ve ahşap malzeme kullanarak restore edeceğiz. Restorasyon çalışmalarımızda Şelale alanına gelen misafirlerimiz için suyun çıktığı yere rahat ulaşabilmeleri için taş merdiven, peyzaj düzenleme, kafe, lavabolar, mescitler ve ilçe esnafımızın ürünlerini satışa sunabilmesi için 10 adet satış ofisi yapılacak. Restorasyon çalışması tamamlandığında ilçemizin, ilimizin, bölgemizin ülkemizin turizmine katkı sağlayacak” diye konuştu.