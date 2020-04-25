Kapı kapı gezip sıcak pide dağıttılar

Van'ın Muradiye ilçesinde Kızılay ve polis ekipleri, ilçe merkezinde kapı kapı gezerek sıcak pide ve su dağıttılar.

Kızılay Muradiye temsilciliği ve polis ekipleri, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşları evlerinde ziyaret ederek Ramazan pidesi dağıttı. Kızılay Muradiye Temsilcisi Selçuk Yay; “İlçemizde her Ramazan ayı vatandaşlarımız iftara yakın sıcak pide kuyruğuna girip evlerine iftarda sıcak pide götürürlerdi. Ancak bu yıl salgın dolayısıyla bu heyecanı yaşayamadılar. Bu nedenle, madem sokağa çıkma kısıtlaması var biz de Kızılay ekibi ve İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis kardeşlerimizle sıcak pideyi vatandaşlarımızın kapısına kadar götürme kararı aldık. Lütfen “Evde Kal Muradiye” Vefa Destek Grubu kapsamında ihtiyaç sahiplerine ekmek ve su dağımı yaptık. Bu desteğimiz Ramazan ayı boyunca devam edecek. Bu konuda bizlere desteklerini esirgemeyen bağışçılarımızdan Allah razı olsun. Desteklerinden dolayı Muradiye vatandaşları adına kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.