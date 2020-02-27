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Kapıköy Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kuruldu

İran’da korona virüsü nedeniyle ölümlerin artması üzerine sınır kenti olan Van’da sahra hastanesi kurularak tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı.

İran'da korona virüsü nedeniyle ölümlerin artması üzerine sınır kenti olan Van'da sahra hastanesi kurularak tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı.


Korona virüsü nedeniyle meydana gelen ölümlerin ardından Türkiye ile İran arasındaki en uzun sınır hattına sahip olan Van'da da bazı tedbirler alındı. Kapıköy Gümrük Kapısı giriş ve çıkışlara kapatılırken, Sağlık Bakanlığının kararıyla da gümrük sahasının bulunduğu alana sahra hastanesi kuruldu. İran'dan gelen Türk vatandaşları burada sağlık kontrolünden geçirilerek gözetim atında tutulacak. Kapıda çalışan tüm görevliler maske ve eldiven takarken, durumu şüpheli görülen hastalar ise Van'daki hastanede ayrılan özel servise alınacak.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugün Kapıköy Gümrük Kapısı'na gelerek incelemelerde bulunması bekleniyor.

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