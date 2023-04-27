Kapıköy Gümrük Kapısı'nda oy kullanma işlemi başladı

Van'ın İran'a açılan Kapıköy Gümrük Kapısı'nda Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi bugün başladı.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında oy verme işlemi başladı. 74 ülke ve 176 noktada oy kullanılacağı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından duyurulurken, yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi ise 9 Mayıs'ta sona erecek. Yurt dışı seçim kütüğüne kayıtlıların oy kullanmaları için hazırlanan gümrük kapılarında oy verme işlemi ise 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de biteceği belirtildi.

En kısa oy pusulası Van'da zarflara konulacak

24 partili oy pusulasının uzunluğu yaklaşık 1 metre olacakken, bu pusula 9 ildeki 11 seçim çevresiyle yurt dışındaki oy verme işlemlerinde kullanılıyor. Her seçim çevresinde aday gösteren parti sayısına göre 9 farklı boyda pusula olacak. Bu durumda en kısa oy pusulası ise Van'da zarflara konulacak. Van'da 16 parti kendi adı ve logosuyla yarışırken, pusulanın uzunluğu ise 70 santimetreye indi.

Öte yandan, toplam 74 ülkede sandık kuruluyorken, Van sınırındaki İran'da toplam bin 592 seçmen bulunuyor. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 20 Mayıs 2023 Cumartesi başlayacak olan yurt dışı oy verme işlemi de 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'de sona erecek.