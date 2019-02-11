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Kapıköy Sınır Kapısında stabilize çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi, Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısında stabilize çalışması yaptı.


Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından modernizasyonu devam eden Kapıköy Sınır Kapısındaki gümrük alanı ile ana yola kadar olan yaklaşık bir kilometrelik alanda stabilize yol çalışması yapıldı. Cuma günü başlatılan çalışmanın bugün tamamlanması hedefleniyor.


Ülkelerindeki 3 günlük tatil için Van'a gelen İranlı turistlerin sınır kapısında sıkıntı yaşamamaları için yoğun çaba sarf eden belediye ekipleri, oluşan çukurları ve çamurlu alanları temizleyerek kapattı. İş makineleriyle temizlenen alana mıcır serilirken, su birikintilerini önlemek amacıyla belirli noktalara tahliye kanalları açıldı. Sınır kapısının temizliği noktasında da harekete geçen Van Büyükşehir Belediye, Saray Belediyesi ekipleriyle ortak çalışma yapıyor.


Ulaşım Daire Başkanlığı, İranlı turistlerin ulaşımda sıkıntı yaşamamaları için 5 gün boyunca Kapıköy'den kent merkezine 10 otobüs ile sefer düzenledi.

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