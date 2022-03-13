İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

‘Kapkaç' yöntemiyle telefon çalan şahıs yakalandı

Van’ın İpekyolu ilçesinde ‘kapkaç’ yöntemiyle telefon çalan şahıs yakalandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde ‘kapkaç' yöntemiyle telefon çalan şahıs yakalandı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İpekyolu ilçesinde bir vatandaşın cep telefonunun kapkaç yöntemi ile çalınması olayıyla ilgili çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerimizce yapılan titiz çalışmalar ve ayrıntılı kamera incelemeleri neticesinde olayın şüphelisi şahıs tespit edildi. Yapılan operasyon sonucu şahıs gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatılmıştır. Ele geçirilen çalıntı cep telefonu sahibine teslim edilmiştir” denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.