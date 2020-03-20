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Kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu çığ bölgesinde çalışma

Van’ın Çatak ilçesinde çığ düşmesi sonucu kapanan ve kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu mezra yolu, ekiplerin 14 günlük çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Van'ın Çatak ilçesinde çığ düşmesi sonucu kapanan ve kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu mezra yolu, ekiplerin 14 günlük çalışması sonucu ulaşıma açıldı.


İlçenin Sözveren Mahallesi Yaylaönü mezrasında çığ düşmesi nedeniyle yaklaşık üç aydır kapalı bulunan yol, Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Daire Başkanlığı Çatak İşletme Şefliğine ait iş makinelerinin 14 günlük çalışması sonucu ulaşıma açıldı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Daire Başkanlığı Çatak İşletme Şefi Hüseyin Duman, sorumluluk bölgelerindeki birçok yere düşen çığlardan dolayı çok zor anlar yaşadıklarını belirterek, “Çalışmalarımızı meteoroloji verileri ve hava şartlarına göre geceli gündüzlü yürüterek, yolumuzu ulaşıma açtık” dedi.

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