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Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı bölgede çalışmalar sürüyor

Van’ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapalı bulunan ve kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı 6 kırsal mahallenin yolunun ulaşıma açılması için geceli gündüzlü çalışmalar sürüyor.

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapalı bulunan ve kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı 6 kırsal mahallenin yolunun ulaşıma açılması için geceli gündüzlü çalışmalar sürüyor.


İlçe merkezine bağlı bütün kırsal mahalle yolları ulaşıma açılırken, halen ulaşıma kapalı bulunan 6 mahallenin yolu için de ekipler aralıksız bir çalışma yürütüyor. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Onarım Daire Başkanlığı Başkale Şubesi ekipleri, kar kalınlığının 2 metreyi aştığı 6 kırsal mahalle yolunun ulaşıma açılması için geceli gündüzlü çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, kapalı yolları en kısa sürede ulaşıma açmayı hedefliyor.

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