Van'ın Başkale ilçesinde çığ düşmesi sonucu kar kalınlığının 8 metreyi bulduğu yolda karla mücadele çalışması yapıldı.

İlçeye 60 kilometre uzaklıktaki İran sınırında bulunan ve dağlık arazisiyle öne çıkan Esenyamaç Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde yer yer 2 metreye ulaşan kar kalınlığı, zaman zaman çığ düşmelerine neden oluyor. Karla mücadele ekipleri, bölgede yola inen çığ nedeniyle kapanan yolu açmak için yoğun çaba harcıyor. Çığ düşmesinden dolayı can veya mal kaybının yaşanmadığı bölgede 8 metreyi bulan kar kalınlığı, ekiplere zor anlar yaşattı. 2 gündür gece gündüz çalışan ekipler, yolu sonunda ulaşıma açtı.

Kar temizleme çalışması yürüten iş makinesi operatörü İbrahim Dündar, çığın ardından oluşan kar kütlesinin yaklaşık 8 metre yüksekliğe eriştiğini söyledi. Dündar, kar kütlesinin içindeki taş ve kaya parçalarının soğuk nedeniyle sertleştiğini ve bu durumun çalışmaları zorlaştırdığını kaydetti.