İhlas Haber Ajansı

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Kar yağışı en çok fotoğrafçıları sevindirdi

Van’ın Erciş ilçesinde lapa lapa yağan kar sonrası güzel görüntüler oluşurken fotoğraf sevenler ise bol bol fotoğraf çekti.

Van'ın Erciş ilçesinde lapa lapa yağan kar sonrası güzel görüntüler oluşurken fotoğraf sevenler ise bol bol fotoğraf çekti.


Fotoğraf sanatçısı Fırat Çiçek, yağan karın ardından arkadaşlarıyla birlikte fotoğraf çekimine çıktı. Hem hatıra fotoğrafı çekip hem de doğayı fotoğraflayan Çiçek, kar yağışı manzarasının ilçeye de ayrı bir güzellik kattığını belirtti.


Fotoğraf sanatçısı Ece Erol ise Erciş'te yaşadığını belirterek, “Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Yağan karın ardından manzaranın tadını çıkarmak için buraya geldik. Fotoğraflar çektik ve çok keyifli geçti. Burada yağan kar çok fazla olduğu için güzel kareler ortaya çıkıyor” dedi.

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