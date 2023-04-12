Kar yağışı ulaşımı aksattı

Hakkari-Van kara yolu üzerindeki Güzeldere Geçidi’nde etkili olan kar yağışı nedeniyle onlarca araç ilerlemekte zorluk yaşadı.
Hakkari-Van kara yolu üzerindeki Güzeldere Geçidi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle onlarca araç ilerlemekte zorluk yaşadı.
Sabah saatlerinde bölgede etkili olan yağmur, 2730 rakımdaki Güzeldere Geçidi'nde kara dönüştü. Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Güzeldere Geçidi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle onlarca araç ilerlemekte zorluk yaşadı.
Kar yağışının etkisini kaybetmesiyle trafik akışı tekrar normale döndü.