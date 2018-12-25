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Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

VAN (İHA) – Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

VAN (İHA) – Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.


Van merkezde dün etkisini gösteren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Van'ın en işlek caddesi olan Kazım Karabekir Caddesi'ndeki buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekiplerinin yaptığı kar temizleme ve tuzlama çalışmalarının ardından trafik normale döndü.


Yetkililer, araç sahiplerini kış lastikleri takmadan trafiğe çıkmamaları konusunda uyarırken, yanlarında mutlaka zincir ve çekme halatlarını bulundurmalarını istedi.

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