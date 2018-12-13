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Kar yağışı ve fırtına yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiliyor

Karayolları 11.

Bölge Müdürlüğü ekipleri, çığ düşmesi sonucu kapanan Van-Bahçesaray karayolunu açmak için sabahın erken saatlerinde çalışma başlatırken, öğle saatlerinde fırtına ve tipi etkisini artırınca yol açma çalışmalarına ara verildi.


Van şehir merkezinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışı ve fırtınaya bıraktı. Etkili olan kar yağışı ve fırtınadan dolayı çığ düşmesi sonucu Van-Bahçesaray yolu dün ulaşıma kapandı. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, 3 kepçe 2 greyder ve bir kamyonetle çığ bölgesine hareket etti. Ekipler zirveye doğru tırmanmaya başlarken fırtına ve tipi etkisini arttırdı. Görüş mesafesinin zaman zaman 1 metreye kadar düşmesi, yol açma çalışmalarına da engel oldu. Fırtına ve tipi etkisini arttırınca bugünkü yol açma çalışmalarına ara verildi. Karayolları ekipleri, yol açma çalışmalarına yarın devam edecek. Yetkililer, Van'dan Bahçesaray'a kimsenin gitmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

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