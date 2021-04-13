Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Güzeldere Geçidi bölgesinde onlarca araç yolda mahsur kaldı.

Van'da dün geceden bu yana etkili olan ve belli aralıklarla devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Özellikle yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı, ulaşımda da aksamalara neden oldu. Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi'nde kar yağışına hazırlıksız yakalanan onlarca araç mahsur kaldı.

Kar tipi lastikleri ve zincirleri olmadığı için bazı araçlar kayarak yoldan çıkarken, bazıları ise yol kenarında beklemeyi tercih etti.