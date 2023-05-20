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Karabet Geçidi'nde kar yağışı ve sis

Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi’nde etkili olan kar yağışı ve sis, trafiği etkiliyor.

Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve sis, trafiği etkiliyor. Karayolları ekipleri, bölgede karla mücadele çalışması başlattı.


Kentte günlerdir aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Türkiye'nin 3 bin rakımı ile en yüksek geçidi olan Karabet Geçidi'nde mayıs ayının son haftasında kar yağışı ve sis etkili oluyor. Karayolları 11. Van Bölge Müdürü ekipleri, yolda bir aksaklık yaşanmaması için bölgeye bir iş makinesi göndererek yolu kardan temizliyor.

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