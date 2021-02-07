Karabet Geçidi'nde yol genişletme çalışmaları devam ediyor

Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, Bahcesaray'ı Van'a bağlayan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde yol genişletme çalışmalarına devam ediyor.

Geçtiğimiz Ocak ayının son haftasında yağan kar yaşı ile birlikte bir çok mahalle ve mezra yolu ile Van-Bahçesaray karayolu ulaşıma kapandı. Van Bölge Müdürlüğü 111. Şube Müdürlüğüne bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, yaklaşık 15 gün ulaşıma kapanan yolu 4 Şubat tarihinde tek şeritten ulaşıma açtı. Sabah saat 07.00 ile 14.00 saatleri arasında geçiş verilen yolda ekipler, 3 bib n Rakımlı Karabet Geçidi'nde yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.