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Karantina yurdunda kalanlara moral oldular

Van’da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında öğrenci yurtlarında karantinaya alınan kişilere canlı müzik etkinliği düzenlendi.

Van'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında öğrenci yurtlarında karantinaya alınan kişilere canlı müzik etkinliği düzenlendi.


Korona virüsle mücadele kapsamında kentteki Süleyman Şah Öğrenci Yurduna yerleştirilen vatandaşlara yönelik moral etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda İpekyolu Belediyesinin de destekleriyle, öğrenci yurdunda gözetim altında kalanlara mini konser sürprizi yapıldı. Genç müzisyenlerin gitar eşliğinde seslendirdiği çeşitli şarkılara camlardan eşlik eden vatandaşlar, sürpriz karşısında mutlu oldu. Konseri cep telefonlarıyla kaydetmeye çalışan vatandaşlar, eğlenceli zaman geçirdi.


Konser sonrası Van'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ise vatandaşların sorunlarının olup olmadığını sordu. İl Müdürü İnanç, her talebi ivedilikle yerine getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

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