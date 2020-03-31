İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karantinaya alınan mahallenin girişine çadır kuruldu

Van’ın Çaldıran ilçesinde karantinaya alınan mahallenin girişine Kızılay tarafından çadır kuruldu.

Van'ın Çaldıran ilçesinde karantinaya alınan mahallenin girişine Kızılay tarafından çadır kuruldu.


Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay öncülüğündeki Kızılay ekibi, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Çaldıran ilçesine bağlı Han Mahallesi girişine çadır kuruldu. Mahallenin girişinde görev alan güvenlik güçleri için çadır kurduklarını ifade eden Başkan Selçuk Yay, “İlçemize bağlı Han Mahallesi, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Mahallenin giriş ve çıkışında nöbet tutan güvenlik güçlerimize çadır desteği sunduk. Böylelikle görev alan Mehmetçiğimiz soğuktan etkilenmeyecek” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.