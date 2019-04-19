Karda kayan tır 3 bin rakımlı Katapet Geçidi'nde yolu kapattı

Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Katapet Geçidi'nde kar yağışı trafiği etkilerken, tırın kayması sonucu yol uzun süre kapandı.

Karayolları 11.Van Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, kar yağışı ve fırtınanın etkili olduğu 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde kar temizleme çalışmalarını bütün olumsuzluklara rağmen sürdürüyor. Kar ve tipi ile her türlü zorluğa rağmen vatandaşların yolda kalmamaları için çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, kar yağışının şiddetlenmesiyle çığ tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde yola hazırlıksız çıkan bazı tırlar yolda kaldı. Kar nedeniyle kayan bir tır yolun kapanmasına neden oldu. İş makinelerinin yardımıyla tırlar yoldan çekilerek trafik normal akışına döndü.