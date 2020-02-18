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Karda mahsur kalan 10 araç 6 saatte kurtarıldı

VAN (İHA) – Van’ın Özalp ilçesinde fırtına ve tipi nedeniyle mahsur kalan 10 araç, ekiplerin 6 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesinde fırtına ve tipi nedeniyle mahsur kalan 10 araç, ekiplerin 6 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.


Özalp ilçesine bağlı Yeni Emek, Eski Emek, Gültepe ve Bağrıaçık mahallelerinde dün akşam saatlerinde başlayan fırtına ve tipi nedeniyle 10 araç, içerisindeki yolcularla birlikte mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi Özalp Şefliği ekipleri hemen çalışmalara başladı. Yaklaşık 6 saat süren çalışma sonucunda yol açılarak mahsur kalan araçlar kurtarıldı.

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