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Karda mahsur kalanların imdadına belediye ekipleri yetişti

Van’ın Tuşba ilçesinde yolda mahsur kalan 17 araç, büyükşehir belediyesinin karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Van'ın Tuşba ilçesinde yolda mahsur kalan 17 araç, büyükşehir belediyesinin karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.


Akşam saatlerinde kent merkezinden Tuşba ilçesine bağlı Gölyazı-Çomaklı mahallesine dönüş yapan mahalle sakinlerinin araçları yoğun tipiden dolayı kara saplandı. Kendi çabalarıyla araçlarını saplandığı yerden çıkaramayan vatandaşlar, Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yolda mahsur kalan 17 aracı yaklaşık 2 saat süren bir çalışmayla saplandıkları alandan tek tek çıkarttı.


Öte yandan, tipinin etkili olduğu Gürpınar ilçesi Öveçli Mahallesi, Muradiye ilçesi Gültepe, Adaklı mahalle yolları ve Çaldıran ilçesinde mahsur kalan çok sayıda araç ve vatandaş karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

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