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Kardan adama maske takıp korona aşısı yaptırdı

Van’ın Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışını fırsat bilen 5 yaşındaki Miraç Oktay Hanalp, yaptığı kardan adama maske takıp korona virüs aşısı yaptı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışını fırsat bilen 5 yaşındaki Miraç Oktay Hanalp, yaptığı kardan adama maske takıp korona virüs aşısı yaptı.


İlçenin Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde ikamet eden 5 yaşındaki Miraç Oktay Hanalp, korona virüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında belirlenen saatler aralığında dışarı çıkarak karın tadını çıkardı. Beyaz önlüğünü giyen minik Miraç Oktay Hanalp, evinin bahçesinde yaptığı kardan adama maske takarak korona virüs aşısı yaptı.


Sağlık bilimleri fakültesinde okuyan halasının önlüğünü giyerek kendisini sağlık çalışanı olarak gören Hanalp, yaptığı kardan adama korona virüs aşısı yaparak mutluluk çığlıkları attı.

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