Kardan tepeler yarılarak yollar açılıyor

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 3 kırsal mahalle yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar gece gündüz sürüyor. Kardan tepeleri aşan ekipler çalışmalara devam ediyor.

Başkale'de bir hafta önce etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezine bağlı bütün kırsal mahalle yolları ulaşıma açılırken, halen ulaşıma kapalı bulunan 3 mahallenin yolu için de ekipler amansız bir çalışma yürütüyor. Kardan tepeleri yararak yolları açan Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Onarım Daire Başkanlığı Başkale Şubesi ekipleri, yer yer 3 metreyi bulan karı temizlemeye devam ediyor.