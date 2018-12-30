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Kardan Van Gölü canavarı yaptı

Van’da yoğun kar yağışının ardından hafta sonu tatilini fırsat bilen Cezmi Fazla isimli vatandaş, çocuklar için kardan Van Gölü canavarı yaptı.

Van'da yoğun kar yağışının ardından hafta sonu tatilini fırsat bilen Cezmi Fazla isimli vatandaş, çocuklar için kardan Van Gölü canavarı yaptı.


Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi'nde yaşayan Cezmi Fazla, hafta boyu etkisini sürdüren kar yağışını eğlenceye dönüştürdü. Komşu çocukları ile kendi çocukları için kardan Van Gölü canavarı yapan Fazla, böylece efsaneye de dikkat çekti.


İHA muhabirine konuşan Cezmi Fazla, çocukları mutlu etmek için kar yağışını eğlenceye dönüştürdüğünü ifade ederek, “Bu kardan canavar, tamamen çocuklar için bir çalışma oldu. Son zamanlarda kar yağışı nedeniyle çocuklarımız eve hapsoldular. Kendi kaygılarımızdan dolayı eve kapattığımız çocuklarımız, sosyal aktiviteleri yerine getiremiyor. Bizler de bunu aşmak için ve çocuklar dışarıda zaman geçirsinler diye böyle bir çalışma yaptık. Bunu da Van Gölü canavarından esinlenerek yaptım. Çocuklar eğlensin diye efsaneden farklı olarak havada, karada, suda ve uzayda yaşayabilen bir şekilde yaptık. Çocuklar çalışmamızı çok beğendi ve mutlu oldular” dedi.


Kar yağışını ve okulların tatil olmasını fırsata dönüştürdüklerini dile getiren Evin Fazla ise, kardan Van Gölü canavarını yaparak önünde hatıra fotoğrafı çektirdiklerini söyledi.

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