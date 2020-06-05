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Kardeşinin anısına 200 adet fidanı toprakla buluşturdu

Van’ın Erciş ilçesinde yaşayan iş adamı Halis Bahçe, ebediyete intikal eden kardeşi Yakup Bahçe anısına Erciş Sosyal Güvenlik (SGK) İlçe Müdürlüğü bahçesine 200 adet fidan diktirdi.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan iş adamı Halis Bahçe, ebediyete intikal eden kardeşi Yakup Bahçe anısına Erciş Sosyal Güvenlik (SGK) İlçe Müdürlüğü bahçesine 200 adet fidan diktirdi.


5 Haziran Çevre Günü'nde çam, ceviz ve çeşitli meyve ağaçlarından oluşan 200 adet fidanı SGK Müdürlüğü bahçesine diken iş adamı Halis Bahçe, kardeşi Yakup Bahçe'yi geçen yıl toprağa verdiklerini belirterek, “Bugün Çevre Günü nedeniyle kardeşim Yakup Bahçe hayratı olarak SGK bahçesine ceviz, çam ve çeşitli meyve türlerinden oluşan 200 adet fidanı ilçe müdürlüğümüzün de izniyle kurumun bahçesine dikimini gerçekleştirdik'' dedi.

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