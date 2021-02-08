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Kargalar tarafından yaralanan Kızıl Şahin tedavi altına alındı

Van’ın Gevaş ilçesinde Kargalar tarafından yaralanan Kızıl Şahin, tedavi altına alındı.

Van'ın Gevaş ilçesinde Kargalar tarafından yaralanan Kızıl Şahin, tedavi altına alındı.


Van'ın Gevaş ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan ve Kargaların saldırısına uğradığı öğrenilen Kızıl Şahin, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan alınan yaralı Kızıl Şahin'in tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

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