Kargoyla yapılan uyuşturucu kaçakçılığına karşı x-ray sistemi

Valilik Alipaşa Salonunda yapılan toplantıda açılış konuşmasını yapan Vali Mehmet Emin Bilmez, Van'da böyle bir çalışmanın başlatılmasının önemli olduğunu söyledi. Vali Bilmez, “Çünkü bu bölgede terör örgütleri faaliyet gösteriyor. Terörün finansmanı da uyuşturucudur. Bu çalışmanın burada yapılması bundan dolayı daha da önemlidir. Güvenlik güçlerimiz uyuşturucu ile mücadelede önemli başarılar elde ediyor. Ancak dünya genelinde özellikle uyuşturucu imalatında artış var. İnşallah bu çalışmalar sonrası alınacak tedbirler hayata geçirildiğinde, uyuşturucu kaçakçılığı büyük oranda azalacaktır. Bundan dolayı bu çalışmayı yürüten herkese çok teşekkür ediyorum. Sistem kurulduktan sonra bizde sıkı bir denetim yapacağız” dedi.

Daha sonra açıklamalarda bulanan KİHBİ Daire Başkanı Ömer Ulu, yaptıkları bir araştırmada uyuşturucu kaçakçılığının önemli bir bölümünün kargo yoluyla yapıldığını tespit ettiklerini ve bununla mücadele için çalışma başlattıklarını söyledi. Sunum eşliğinde yıllara göre kargo aracılığıyla yapılan uyuşturucu kaçakçılığı ve yakalanan uyuşturucu miktarı ile kişi sayısı hakkında bilgi veren Başkan Ulu, yeni başlatılacak uygulamanın detaylarını anlattı.

Bu kapsamda uygulamanın da ilk olarak Van'da başlayacağına dikkat çeken Başkan Ulu, tüm kargo şirketlerinin kabul merkezlerine-ray sistemi kurulacağını ve kargo ile uyuşturucu kaçakçılığı mücadelesine ilk adımda başlayacaklarını ifade etti. Kurulan-ray sisteminde polis ile kargo şirketi tarafından istihdam edilen ve KİHBİ tarafından eğitim verilip sertifikası olan silahlı özel güvenlik görevlilerinin görev alacağını belirten Ulu, “Bu kaçakçılığa en kolay müdahale edebileceğimiz yer, kargo şirketleri merkezleridir. Kurulacak-ray cihazlarından geçirilecek paketler, daha sonra kabul edilecek. Şüpheli gördüğümüz ve suç unsuru tespit edemediğimiz paketleri de ayrıca dedektör köpeklerle araştıracağız. Bu uygulamamıza da 90 gün içerisinde başlayacağız. Şu anda iki kargo kabul merkezinde-ray sistemi ile paketler kontrol ediliyor. Bu şirketler kullandıkları sistemi bize bildirecekler. Diğer kargo şirketleri de bu sisteme geçecek. Bu sistem caydırıcı olacak ve Van'dan sonra Türkiye'ye yayılacak” dedi.

Toplantıya; Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdür Vekili Halil İbrahim Dilek, ilgili kurum müdürleri ve kargo şirketi yetkilileri de katıldı.