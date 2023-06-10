'Kartal yuvası'na benzeyen Hoşap Kalesi'nde restorasyona başlandı

Van-Hakkari kara yolu üzerinde yüksek kayaların üzerine kurulan ve turistlerin büyük ilgisini çeken tarihi Hoşap Kalesi'nde restorasyon çalışması başladı.

Van-Hakkari karayolunun 60. kilometresinde yüksek kayalıklar üzerine kurulu 'kartal yuvası' görünümlü Hoşap Kalesi, yerli ve yabancıların büyük ilgisini çekiyor. Geçmişi itibariyle Urartu Devletine kadar uzanan kale, Osmanlı Devleti'ne tabi Mahmudi Beyleri'nin yaptırdığı ihtişamlı şekliyle günümüze ulaştı.

Sarp bir yamaç üzerinde bulunan bölgenin dikkat çeken sembol yapısı, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın girişimleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle restoran çalışmalarına başlandı.

Restorasyon çalışmalarıyla mimari dokusunun ortaya çıkarılması hedeflenen kale, bölge turizmine büyük katkı sağlayacak.